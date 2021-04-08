Правительство Черногории продлило безвизовый въезд для россиян
Власти Черногории продлили действие безвизового въезда для граждан России до 31 октября 2021 года, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В сообщении говорится, что россияне могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней только при наличии действующего загранпаспорта, без визы.
В российском дипведомстве добавили, что в случае, если граждане России направляются в Черногорию на работу или учёбу, то соответствующая виза будет необходима. Также в МИД РФ отметили, что порядок въезда в страну может измениться из-за пандемии COVID-19.
Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что здоровье жителей страны находится в серьёзной опасности и призвал запретить въезд в страну без тестов ПЦР на коронавирус.
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