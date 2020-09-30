«Щенок Путина» против «клоуна» : Трамп и Байден схлестнулись на дебатах

Дебаты кандидатов в президенты США Джозефа Байдена и Дональда Трампа, прошедшие сегодня ночью, стали «образцом» некорректности, неуважения политиков по отношению друг к другу.

Непарламентские выражения сыпались одно за другим. Особенно усердствовал кандидат Демократической партии Джо Байден, называя Трампа худшим президентом в истории страны. По словам политика, никто не справлялся с обязанностями главы государства хуже нынешнего главы Белого дома.

Вот лишь краткий список «комплиментов» от Байдена для Трампа: «лжец», «щенок Путина», расист».

Трамп, впрочем, в долгу не остался, заявив Байдену, что в том нет «ничего умного». Он также назвал кандидата демократов «номером два», что на американском сленге означает фекалии, и обозвал клоуном.

Также Джозеф Байден пообещал, что не станет объявлять себя победителем на предстоящих выборах главы государства, пока итоги голосования не будут подтверждены независимой стороной.