«Щенок Путина» против «клоуна» : Трамп и Байден схлестнулись на дебатах
Эксперты-американисты в эфире НСН заявили, что пока ни один из кандидатов в президенты США не получил однозначной поддержки общества.
Дебаты кандидатов в президенты США Джозефа Байдена и Дональда Трампа, прошедшие сегодня ночью, стали «образцом» некорректности, неуважения политиков по отношению друг к другу.
Непарламентские выражения сыпались одно за другим. Особенно усердствовал кандидат Демократической партии Джо Байден, называя Трампа худшим президентом в истории страны. По словам политика, никто не справлялся с обязанностями главы государства хуже нынешнего главы Белого дома.
Вот лишь краткий список «комплиментов» от Байдена для Трампа: «лжец», «щенок Путина», расист».
Трамп, впрочем, в долгу не остался, заявив Байдену, что в том нет «ничего умного». Он также назвал кандидата демократов «номером два», что на американском сленге означает фекалии, и обозвал клоуном.
Также Джозеф Байден пообещал, что не станет объявлять себя победителем на предстоящих выборах главы государства, пока итоги голосования не будут подтверждены независимой стороной.
Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, что пока ни один из кандидатов не имеет явного преимущества перед другим.
«Мнения меняются очень быстро. Американское общественное мнение не демонстрирует на сегодняшний момент четкой тенденции. Трампу не удалось сформировать четкой тенденции в свою пользу за первый президентский срок. Система манипуляций на выборах в целом в пользу демократов. Пока некоторые плюсы есть у Байдена, главная задача которого – дожить до предстоящих выборов и до дня, когда он будет провозглашен президентом. Потом можно будет уходить в отставку и передавать власть вице-президенту. Но пока что с уверенностью предсказать исход выборов никто не готов», - добавил он.
При этом телеведущий Владимир Познер, имеющий и американское, и российское гражданство, заявил, что не исключает и силового вмешательства в случае победы Байдена.
«Но я не удивлюсь, если начнется даже некоторое вооруженное движение, чтобы не допустить, скажем, Байдена в Белый дом», - сказал Познер в интервью KP.Ru.
Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН усомнился в том, что ситуация в Америке может нормализоваться в ближайшее время.
«Говорить о том, что песенка Трампа спета, еще рано. Хотя ситуация складывается не в его пользу. В силу того, что в стане его противников нет такого политика, который мог бы безоговорочно заставить поверить население, что сможет навести порядок в стране, да и в самой Демократической партии достаточно противоречивые движения, то победу Трампа я бы не стал прогнозировать», - заявил Рогулев.
Трамп и Байден проведут еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы пройдут в Штатах 3 ноября.
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