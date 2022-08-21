Позирующий с базукой кандидат в премьеры Риши Сунак разозлил британцев

Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак вызвал гнев у жителей страны тем, что в агитационном видео он появился, предположительно, с противотанковой установкой британского производства NLAW и навел ее прямо в объектив видеокамеры, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Джонсон призвал экс-кандидатов в премьеры не поддерживать Риши Сунака

Читатели газеты Express раскритиковали такую выходку. «До его отставки я всегда думал, что с Сунаком все в порядке. Но теперь я понял, что он высокомерный, эгоцентричный и крайне грубый хулиган», — написал Zerotruth. Другие пользователи видео «возмутительной ерундой», а самого кандидаты – «неудачником».

Напомним, Риши Сунак призвал не допускать Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии. По его словам, необходимо послать «решительный сигнал» российскому лидеру, что для него не будет места за столом «Большой двадцатки».

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:ВыборыВеликобритания
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