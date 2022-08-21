Позирующий с базукой кандидат в премьеры Риши Сунак разозлил британцев

Читатели газеты Express раскритиковали такую выходку. «До его отставки я всегда думал, что с Сунаком все в порядке. Но теперь я понял, что он высокомерный, эгоцентричный и крайне грубый хулиган», — написал Zerotruth. Другие пользователи видео «возмутительной ерундой», а самого кандидаты – «неудачником».

Напомним, Риши Сунак призвал не допускать Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии. По его словам, необходимо послать «решительный сигнал» российскому лидеру, что для него не будет места за столом «Большой двадцатки».

