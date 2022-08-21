Позирующий с базукой кандидат в премьеры Риши Сунак разозлил британцев
Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак вызвал гнев у жителей страны тем, что в агитационном видео он появился, предположительно, с противотанковой установкой британского производства NLAW и навел ее прямо в объектив видеокамеры, сообщает «РЕН ТВ».
Читатели газеты Express раскритиковали такую выходку. «До его отставки я всегда думал, что с Сунаком все в порядке. Но теперь я понял, что он высокомерный, эгоцентричный и крайне грубый хулиган», — написал Zerotruth. Другие пользователи видео «возмутительной ерундой», а самого кандидаты – «неудачником».
Напомним, Риши Сунак призвал не допускать Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии. По его словам, необходимо послать «решительный сигнал» российскому лидеру, что для него не будет места за столом «Большой двадцатки».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,1 млн+40 010 / сут.
Умерли
383 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+24 222 / сут.
- Число погибших в автоаварии в Турции возросло до 19
- NASA: у побережья Флориды приводнился космический корабль Dragon
- Во Франции удивились изобилию в российских магазинах
- Польша пригрозила России 5 статьей устава НАТО при угрозе от «Кинжалов»
- СМИ: Фамилии Арестовича нет списке советников президента Украины
- Профсоюзы хотят ввести страхование россиян от безработицы
- Развожаев раскрыл цели атаки украинского дрона
- Глава Херсонской области пошел на поправку
- В Соледаре и под Артемоском идет наступление союзных сил
- Нарколога Брюна из суда отправили на следственные действия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru