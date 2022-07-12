«Пожуй Маска»: В США выпустили мороженое со вкусом миллиардеров
В Нью-Йорке поступило в продажу мороженое в виде голов «техномиллиардеров» на палочке, сообщает Forbes.
Фруктовое мороженое под названием «Eat the Rich» («Ешь богатых») стоит 10 долларов.
При этом каждый из видов мороженого имеет свое название. Например, «Bite Bezos» («Кусни Безоса»), «Munch Musk» («Пожуй Маска»), «Suck Zuck» («Соси Цука»), «Goble Gates» («Съешь Гейтса»), отмечает Business Insider.
По данным издания, через несколько часов после старта продаж 11 июля мороженое со вкусом Илона Маска и Джеффа Безоса полностью раскупили.
Автором кампании «Ешь богатых» выступило дизайн-бюро из Бруклина MSCHF. Цель акции – ирония над капитализмом.
Ранее основатель SpaceX Илон Маск, комментируя информацию о рождении близнецов от сотрудницы своей компании, заявил, что борется с депопуляцией человечества.
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