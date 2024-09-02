Пожизненно осужденную во Вьетнаме россиянку этапировали в Ростовскую область

Россиянку Марию Дапирку, которая отсидела 10 лет во вьетнамской тюрьме, этапировали в ИК-18 Ростовской области, сообщил ее адвокат Сункар Нурмагамбетов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он уточнил, что Дапирку перевели в колонию 23 августа.

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Уроженка Ростова-на-Дону Дапирка была задержана в аэропорту Хошимина во Вьетнаме 23 августа 2014 года во время пересадки на рейс в Россию. При досмотре чемодана, подаренного ей молодым человеком, там было обнаружено двойное дно с 2,78 кг кокаина. Женщину арестовали. В 2018 году ее приговорили к пожизненному лишению свободы во Вьетнаме.

Спустя 10 лет, 14 февраля 2023 года, суд в Ростове-на-Дону назначил ей 13 лет и четыре месяца колонии общего режима, после чего восьмого августа она была доставлена в Россию и помещена в СИЗО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Мария Дапирка / VK
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуВьетнамНаркотики

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