Пожизненно осужденную во Вьетнаме россиянку этапировали в Ростовскую область

Россиянку Марию Дапирку, которая отсидела 10 лет во вьетнамской тюрьме, этапировали в ИК-18 Ростовской области, сообщил ее адвокат Сункар Нурмагамбетов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он уточнил, что Дапирку перевели в колонию 23 августа.