Пожарный в Калифорнии потушил огонь пивом и молоком
Начальник пожарной охраны округа Ориндж Брайан Феннесси использовал пиво и молоко, чтобы предотвратить возгорание двух домов во время пожара в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал KABC.
Феннесси узнал, что огонь добрался до района, где жил его брат, и отправился туда, чтобы помочь. По его словам, на улице, где находился дом родственника, почти все здания уже горели, за исключением дома брата и соседнего. Попытавшись воспользоваться пожарным краном, он обнаружил, что в нем нет воды.
Тогда пожарный проник в один из домов и нашел в холодильнике молоко и пиво. Полив ими газовый счетчик соседнего здания, он предотвратил его возгорание.
Лесные пожары в районе Лос-Анджелеса вспыхнули 7 января и продолжаются уже десять дней. Стихия уничтожила более 12 тысяч зданий, оставив без крова несколько десятков тысяч человек. Огонь также затронул район Пасифик-Палисейдс, где расположены особняки голливудских звезд и высокопоставленных лиц, передает «Радиоточка НСН».
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