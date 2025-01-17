Пожарный в Калифорнии потушил огонь пивом и молоком

Начальник пожарной охраны округа Ориндж Брайан Феннесси использовал пиво и молоко, чтобы предотвратить возгорание двух домов во время пожара в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал KABC.

Феннесси узнал, что огонь добрался до района, где жил его брат, и отправился туда, чтобы помочь. По его словам, на улице, где находился дом родственника, почти все здания уже горели, за исключением дома брата и соседнего. Попытавшись воспользоваться пожарным краном, он обнаружил, что в нем нет воды.

В Калифорнии предъявили первые обвинения за кражи и поджоги в ходе пожаров

Тогда пожарный проник в один из домов и нашел в холодильнике молоко и пиво. Полив ими газовый счетчик соседнего здания, он предотвратил его возгорание.

Лесные пожары в районе Лос-Анджелеса вспыхнули 7 января и продолжаются уже десять дней. Стихия уничтожила более 12 тысяч зданий, оставив без крова несколько десятков тысяч человек. Огонь также затронул район Пасифик-Палисейдс, где расположены особняки голливудских звезд и высокопоставленных лиц, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Maxar Technologies
ТЕГИ:ПожарыСШАКалифорния

Горячие новости

Все новости

партнеры