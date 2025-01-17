Пожарный в Калифорнии потушил огонь пивом и молоком

Начальник пожарной охраны округа Ориндж Брайан Феннесси использовал пиво и молоко, чтобы предотвратить возгорание двух домов во время пожара в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал KABC.

Феннесси узнал, что огонь добрался до района, где жил его брат, и отправился туда, чтобы помочь. По его словам, на улице, где находился дом родственника, почти все здания уже горели, за исключением дома брата и соседнего. Попытавшись воспользоваться пожарным краном, он обнаружил, что в нем нет воды.