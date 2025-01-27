Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья

Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья, сообщил телеканал A Haber.

СМИ: Телекомментатор Недим Туркмен погиб при пожаре в турецком отеле

Уточняется, что на месте происшествия находились рабочие.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее владелец отеля Grand Kartal в турецкой провинции Болу, где в результате пожара погибли 78 человек, возложил ответственность за ЧП на персонал, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ТурцияПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры