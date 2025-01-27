Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья
27 января 202517:37
Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья, сообщил телеканал A Haber.
Уточняется, что на месте происшествия находились рабочие.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее владелец отеля Grand Kartal в турецкой провинции Болу, где в результате пожара погибли 78 человек, возложил ответственность за ЧП на персонал, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru