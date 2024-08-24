Пожар возник в бразильском штате Сан-Паулу на 50 тысячах «квадратов»
24 августа 202405:59
Пожар распространился на плантациях сахарного тростника в штате Сан-Паулу в Бразилии, его площадь превысила 50 тысяч кв. м. Об этом пишет местный портал G1.
Отмечается, что возгорание возникло в середине недели. Быстрому распространению огня способствуют сильный ветер и засуха, которая продолжается на этой территории четыре месяца.
По данным правительства Сан-Паулу, в результате ЧП погибли два человека, принимавшие участие в тушении возгорания. Власти создали кризисный штаб для помощи пострадавшим.
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- Пожар возник в бразильском штате Сан-Паулу на 50 тысячах «квадратов»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru