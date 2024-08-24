Пожар возник в бразильском штате Сан-Паулу на 50 тысячах «квадратов»

Пожар распространился на плантациях сахарного тростника в штате Сан-Паулу в Бразилии, его площадь превысила 50 тысяч кв. м. Об этом пишет местный портал G1.

В Турции потушили все лесные пожары

Отмечается, что возгорание возникло в середине недели. Быстрому распространению огня способствуют сильный ветер и засуха, которая продолжается на этой территории четыре месяца.

По данным правительства Сан-Паулу, в результате ЧП погибли два человека, принимавшие участие в тушении возгорания. Власти создали кризисный штаб для помощи пострадавшим.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарБразилия

Горячие новости

Все новости

партнеры