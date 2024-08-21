В Турции потушили все лесные пожары

Все произошедшие за последние дни лесные пожары в Турции потушены. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Ибрагим Юмаклы в эфире канала 24 TV.

На минувшей неделе были зафиксированы лесные пожары в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Маниса, Болу, возгорания тушили несколько дней, к борьбе с огнем привлекли авиацию.

По словам Юмаклы, за четыре дня в стране возникло 306 природных пожаров.

«В настоящее время активных пожаров нет, все они потушены. До 15 сентября мы находимся в режиме повышенной пожарной опасности», — указал министр.

Он также отметил, что с возгораниями на территории республики борются 25 тысяч сотрудников лесопожарных сил, около 130 тысяч добровольцев, более 5 тысяч единиц наземной техники, 26 самолетов и 105 вертолетов, а также 14 беспилотников.

Ранее в Турции задержали семь человек, подозреваемых в причастности к природным пожарам на западе и северо-западе республики, пишет RT.

