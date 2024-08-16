Пожар в Измире перекинулся на жилые кварталы, несколько домов сгорели дотла
В пятницу утром в лесном массиве курортного города Измир в Турции начался крупный пожар, который вскоре распространился на жилые кварталы. В результате огонь уничтожил несколько домов полностью, сообщает агентство İhlas (İHA).
В регион было направлено большое количество пожарных и медицинских бригад. Однако, несмотря на предпринятые меры, несколько домов были уничтожены огнем полностью.
В ликвидации пожара, причины которого еще не установлены, задействованы 5 самолетов, 15 вертолетов, 46 наземных транспортных средств, 10 водовозов, 4 бульдозера и 4 группы спасателей, работающих как с воздуха, так и с земли.
Лесные пожары в Турции являются ежегодной проблемой. В последние недели страна столкнулась с сотнями как крупных, так и мелких возгораний. Наибольший ущерб был причинен районам города Измир, а также курортам Чешме и Кушадасы. Основной причиной пожаров служат сухая, жаркая и ветреная погода, способствующая быстрому распространению огня, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве задержали мужчину, угрожавшего «оружием» после наезда на шлагбаум
- В США заявили, что соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию
- Пожар в Измире перекинулся на жилые кварталы, несколько домов сгорели дотла
- Количество пострадавших при обстреле Донецка возросло до 13 человек
- Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
- СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника спецоперации
- В Киргизии задержали россиянина по подозрению в контрабанде вооружений
- В Белгородской области увеличили размер выплат пострадавшим при атаках
- МИД вызвал посла Италии из-за проникновения журналистов RAI в Курскую область
- Премьер Финляндии Орпо заявил об отсутствии условий для открытия границы с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru