Пожар в Измире перекинулся на жилые кварталы, несколько домов сгорели дотла

В пятницу утром в лесном массиве курортного города Измир в Турции начался крупный пожар, который вскоре распространился на жилые кварталы. В результате огонь уничтожил несколько домов полностью, сообщает агентство İhlas (İHA).

В регион было направлено большое количество пожарных и медицинских бригад. Однако, несмотря на предпринятые меры, несколько домов были уничтожены огнем полностью.