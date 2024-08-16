Пожар в Измире перекинулся на жилые кварталы, несколько домов сгорели дотла

В пятницу утром в лесном массиве курортного города Измир в Турции начался крупный пожар, который вскоре распространился на жилые кварталы. В результате огонь уничтожил несколько домов полностью, сообщает агентство İhlas (İHA).

В регион было направлено большое количество пожарных и медицинских бригад. Однако, несмотря на предпринятые меры, несколько домов были уничтожены огнем полностью.

В Греции во время лесного пожара сгорели 78 домов

В ликвидации пожара, причины которого еще не установлены, задействованы 5 самолетов, 15 вертолетов, 46 наземных транспортных средств, 10 водовозов, 4 бульдозера и 4 группы спасателей, работающих как с воздуха, так и с земли.

Лесные пожары в Турции являются ежегодной проблемой. В последние недели страна столкнулась с сотнями как крупных, так и мелких возгораний. Наибольший ущерб был причинен районам города Измир, а также курортам Чешме и Кушадасы. Основной причиной пожаров служат сухая, жаркая и ветреная погода, способствующая быстрому распространению огня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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