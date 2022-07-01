Появились кадры из отеля в Лондоне, где остановилась семья Порошенко

Бывшего главу государства заметили в Европе - в одном из люксовых отелей Лондона. Вместе с ним за одним столиком сидели жена и младший сын Михаил.

По предварительным данным, Порошенко находится в столице Великобритании для приобретения техники, деньги на которую он собрал с помощью пожертвований от подписчиков соцсетей.

Напомним, также Порошенко был замечен в Лондоне в начале июня. Почему он оказался в британской столице, неизвестно. Военнообязанными считаются все мужчины с украинским гражданством в возрасте от 18 до 60 лет, им нельзя покидать страну во время боевых действий.

