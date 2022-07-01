Появились кадры из отеля в Лондоне, где остановилась семья Порошенко
Опубликованы кадры из отеля в центре Лондона, где остановилась семья экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает «РЕН ТВ».
Бывшего главу государства заметили в Европе - в одном из люксовых отелей Лондона. Вместе с ним за одним столиком сидели жена и младший сын Михаил.
По предварительным данным, Порошенко находится в столице Великобритании для приобретения техники, деньги на которую он собрал с помощью пожертвований от подписчиков соцсетей.
Напомним, также Порошенко был замечен в Лондоне в начале июня. Почему он оказался в британской столице, неизвестно. Военнообязанными считаются все мужчины с украинским гражданством в возрасте от 18 до 60 лет, им нельзя покидать страну во время боевых действий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- Возобновляется автобусное сообщение из Крыма в Херсон и Мелитополь
- Появились кадры из отеля в Лондоне, где остановилась семья Порошенко
- Путин: страны Запада используют миллионы украинцев
- Президент подписал указ о переходе имущества «Сахалин Энерджи» в собственность РФ
- Пушилин пообещал ускорить спецоперацию после взятия Лисичанска
- Кабмин предложил обеспечивать армию при проведении операций за рубежом
- Шотландия и Уэльс недовольны необходимостью финансировать Украину
- В России временно запретили экспорт кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
- СМИ: Роскомнадзор хочет ограничить работу еще семи VPN-сервисов
- Столтенберг: цена поддержки Украины гораздо ниже цены отсутствия поддержки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru