Появились кадры из отеля в Лондоне, где остановилась семья Порошенко

Опубликованы кадры из отеля в центре Лондона, где остановилась семья экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает «РЕН ТВ».

Экс-президент Украины Порошенко был замечен в Лондоне

Бывшего главу государства заметили в Европе - в одном из люксовых отелей Лондона. Вместе с ним за одним столиком сидели жена и младший сын Михаил.

По предварительным данным, Порошенко находится в столице Великобритании для приобретения техники, деньги на которую он собрал с помощью пожертвований от подписчиков соцсетей.

Напомним, также Порошенко был замечен в Лондоне в начале июня. Почему он оказался в британской столице, неизвестно. Военнообязанными считаются все мужчины с украинским гражданством в возрасте от 18 до 60 лет, им нельзя покидать страну во время боевых действий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПётр ПорошенкоЛондон
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