Экс-президент Украины Порошенко был замечен в Лондоне
Бывший президент Украины Петр Порошенко оказался в Лондоне. Видеозапись с его участием разместили украинские издания.
При этом Порошенко покинул Украину, будучи под следствием. Он также указал президенту Украины Владимира Зеленского в качестве причины своего отъезда участие в саммите Европейской народной партии в Роттердаме.
Почему Порошенко оказался в британской столице, неизвестно. Военнообязанными считаются все мужчины с украинским гражданством в возрасте от 18 до 60 лет, им нельзя покидать страну во время боевых действий.
Еще декабре 2021 года прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего президента, его подозревали в госизмене.
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