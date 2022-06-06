Экс-президент Украины Порошенко был замечен в Лондоне

Бывший президент Украины Петр Порошенко оказался в Лондоне. Видеозапись с его участием разместили украинские издания.

При этом Порошенко покинул Украину, будучи под следствием. Он также указал президенту Украины Владимира Зеленского в качестве причины своего отъезда участие в саммите Европейской народной партии в Роттердаме.

Почему Порошенко оказался в британской столице, неизвестно. Военнообязанными считаются все мужчины с украинским гражданством в возрасте от 18 до 60 лет, им нельзя покидать страну во время боевых действий.

Еще декабре 2021 года прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего президента, его подозревали в госизмене.

