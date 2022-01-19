Повышенный уровень террористической опасности на Байконуре продлили до 3 февраля
Повышенный «синий» уровень террористической опасности на Байконуре продлили в связи с возможной угрозой теракта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения председателем антитеррористической комиссии города Байконура <...> было принято решение об установлении повышенного ("синего") уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток с 12 час. 00 мин. 19 января 2022 г. до 12 час. 00 мин. 03 февраля 2022 г.», — приводит сообщение ТАСС.
Правоохранители принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности. Гражданам рекомендовали обращать внимание на брошенные автомобили, подозрительные предметы, внешний вид и странности в поведении окружающих, а также призвали оказывать содействие органам правопорядка.
Ранее администрация Байконура ввела ряд ограничений, в частности, ограничила перемещения, работу КПП в ночное время, работу общепита, запретила розничную торговлю спиртным. Предполагалось, что меры будут действовать до 19 января.
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