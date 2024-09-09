Поверенный в делах Украины в Грузии был уволен за покупку стиральных машин

Решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина не является политическим. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

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По его словам, причиной стала закупка послом предметов быта, а именно стиральных машин.

«Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва», — заключил он.

Ранее новый глава МИД Украины Андрей Сибига отозвал Харишина из-за «полного непонимание реалий дипломатии страны, которая воюет», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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