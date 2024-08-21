Белорусское посольство в Ереване закидали картошкой после слов Лукашенко
В Ереване представители оппозиционной партии «Республика» провели протест у посольства Белоруссии, забросав вход в дипломатическое представительство яйцами, картошкой и помидорами, одновременно скандируя: «Вон из Армении!», сообщает News.am.
Причиной акции стали недавние высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, который раскритиковал стремление Армении сближаться с западными странами и осудил разрыв связей с постсоветским рынком.
Отношения между Белоруссией и Арменией ухудшились в июне после того, как Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал операцию по возвращению Нагорного Карабаха под контроль Баку «освободительной войной». Эта операция, проведенная в сентябре 2023 года, привела к капитуляции властей непризнанной республики и вынудила более 100 тыс. беженцев искать убежище в Армении.
После этих заявлений Армения отозвала своего посла из Минска для консультаций, а премьер-министр Никол Пашинян заявил, что он и другие армянские официальные лица не будут посещать Белоруссию, пока Лукашенко остается у власти, передает «Радиоточка НСН».
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