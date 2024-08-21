Белорусское посольство в Ереване закидали картошкой после слов Лукашенко

В Ереване представители оппозиционной партии «Республика» провели протест у посольства Белоруссии, забросав вход в дипломатическое представительство яйцами, картошкой и помидорами, одновременно скандируя: «Вон из Армении!», сообщает News.am.

Причиной акции стали недавние высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, который раскритиковал стремление Армении сближаться с западными странами и осудил разрыв связей с постсоветским рынком.

Депутат Затулин: Армения сделала еще один шаг для прекращения контактов с РФ

Отношения между Белоруссией и Арменией ухудшились в июне после того, как Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал операцию по возвращению Нагорного Карабаха под контроль Баку «освободительной войной». Эта операция, проведенная в сентябре 2023 года, привела к капитуляции властей непризнанной республики и вынудила более 100 тыс. беженцев искать убежище в Армении.

После этих заявлений Армения отозвала своего посла из Минска для консультаций, а премьер-министр Никол Пашинян заявил, что он и другие армянские официальные лица не будут посещать Белоруссию, пока Лукашенко остается у власти, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ПосольствоБелоруссияАрменияЕреван

Горячие новости

Все новости

партнеры