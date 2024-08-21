Белорусское посольство в Ереване закидали картошкой после слов Лукашенко

Отношения между Белоруссией и Арменией ухудшились в июне после того, как Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал операцию по возвращению Нагорного Карабаха под контроль Баку «освободительной войной». Эта операция, проведенная в сентябре 2023 года, привела к капитуляции властей непризнанной республики и вынудила более 100 тыс. беженцев искать убежище в Армении.

После этих заявлений Армения отозвала своего посла из Минска для консультаций, а премьер-министр Никол Пашинян заявил, что он и другие армянские официальные лица не будут посещать Белоруссию, пока Лукашенко остается у власти, передает «Радиоточка НСН».