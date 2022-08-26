Захарова: В ООН отказываются замечать обстрелы Украиной Запорожской АЭС
Попытки Секретариата ООН игнорировать обстрелы Украиной Запорожской АЭС представляют собой беспринципную позицию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Дипломат привела в пример заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика в связи с ситуацией на АЭС в Запорожской области, в котором сообщается о продолжении массированных обстрелов атомной станции.
«Не прозвучало ни слова об источнике угроз, которым, как уже давно убедился весь мир, является киевская верхушка и подконтрольные ей вооруженные формирования. Не нашлось у ооновца ни капли сочувствия к жителям города Энергодар и сотрудникам станции, которые вот уже больше месяца живут и работают под огнем», - подчеркнула она.
Захарова также отметила, что всего этого для Секретариата ООН как будто не существует.
По её словам, складывается впечатление, что все то время, пока идут украинские обстрелы АЭС, в штаб-квартире ООН просто отказываются видеть реальность.
Ранее глава МАГАТЭ допустил возможность аварии на Запорожской АЭС.
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