Захарова: В ООН отказываются замечать обстрелы Украиной Запорожской АЭС

«Не прозвучало ни слова об источнике угроз, которым, как уже давно убедился весь мир, является киевская верхушка и подконтрольные ей вооруженные формирования. Не нашлось у ооновца ни капли сочувствия к жителям города Энергодар и сотрудникам станции, которые вот уже больше месяца живут и работают под огнем», - подчеркнула она.

Захарова также отметила, что всего этого для Секретариата ООН как будто не существует.

По её словам, складывается впечатление, что все то время, пока идут украинские обстрелы АЭС, в штаб-квартире ООН просто отказываются видеть реальность.

Ранее глава МАГАТЭ допустил возможность аварии на Запорожской АЭС.

