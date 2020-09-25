Постпредство Германии при ОЗХО получило ноту России по инциденту с Навальным

Постпредство Германии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило ноту России по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщила представитель правительства ФРГ Мартина Фиц. Она добавила, что, согласно регламенту, ответит на неё в течение 10 дней.

Фиц также подчеркнула, что в Берлине не видят «вообще никакой необходимости предпринимать другие шаги, помимо уже предпринятых», по ситуации вокруг Навального. Кроме того, представитель правительства ФРГ ещё раз озвучила позицию, согласно которой в распоряжении российской стороны есть «все необходимое, чтобы провести собственное расследование» случившегося с оппозиционером.