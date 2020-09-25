Постпредство Германии при ОЗХО получило ноту России по инциденту с Навальным
Постпредство Германии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило ноту России по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщила представитель правительства ФРГ Мартина Фиц. Она добавила, что, согласно регламенту, ответит на неё в течение 10 дней.
Фиц также подчеркнула, что в Берлине не видят «вообще никакой необходимости предпринимать другие шаги, помимо уже предпринятых», по ситуации вокруг Навального. Кроме того, представитель правительства ФРГ ещё раз озвучила позицию, согласно которой в распоряжении российской стороны есть «все необходимое, чтобы провести собственное расследование» случившегося с оппозиционером.
Накануне стало известно, что Москва направила постпредству Германии при ОЗХО ноту для прояснения ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Он отметил, что от немецкой стороны потребовали передать исчерпывающую информацию в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.
Как подчеркнул Шульгин, речь идёт о результатах анализов, биоматериалах и иных клинических пробах, которыми располагает Берлин. Кроме того, он отметил, что Россия ждет, что ФРГ в течение 10 дней ответит на запрос по ситуации с Алексеем Навальным, направленный постпредству Германии при ОЗХО.
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