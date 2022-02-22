Постпред США при ООН: действия РФ – атака на суверенитет Украины

"Явная атака России на суверенитет и территориальную целостность Украины является неспровоцированной", — заявила она на заседании Совета Безопасности ООН, которое было посвящено ситуации вокруг Украины.

По словам дипломата, атака «нарушает основные принципы международного права и бросает вызов нашему уставу [Уставу ООН]». Томас-Гринфилд отметила, что решения Кремля создают «предлог для дальнейшего вторжения на Украину».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к нации заявил, что власти страны однозначно квалифицирует последние действия Кремля «как нарушение суверенитета и территориальной целостности». Он отметил, что Киев имеет право на оборону в коллективном и индивидуальном формате, ее границы надежно защищены.

