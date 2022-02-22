Постпред США при ООН: действия РФ – атака на суверенитет Украины
Москва осуществила неспровоцированную атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины, признав независимость ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Линду Томас-Гринфилд.
"Явная атака России на суверенитет и территориальную целостность Украины является неспровоцированной", — заявила она на заседании Совета Безопасности ООН, которое было посвящено ситуации вокруг Украины.
По словам дипломата, атака «нарушает основные принципы международного права и бросает вызов нашему уставу [Уставу ООН]». Томас-Гринфилд отметила, что решения Кремля создают «предлог для дальнейшего вторжения на Украину».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к нации заявил, что власти страны однозначно квалифицирует последние действия Кремля «как нарушение суверенитета и территориальной целостности». Он отметил, что Киев имеет право на оборону в коллективном и индивидуальном формате, ее границы надежно защищены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Госдеп: Россия стремится к войне
- Постпред США при ООН: действия РФ – атака на суверенитет Украины
- Зеленский: Украина имеет право на оборону
- Украинские силовики обстреляли еще три населенных пункта в Донбассе
- СМИ: власти США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу
- Власти Британии отменяют обязательную самоизоляцию для больных COVID-19
- В МИД РФ отреагировали на предупреждение американского посольства о терактах
- Рубль обвалился на 3% к доллару и евро
- Эксперт рассказал, чего ждать от признания ДНР и ЛНР
- СМИ: США обсуждали отъезд Зеленского в случае эскалации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru