Постпред РФ заявил, что сообщения о проведении Ираном ядерных испытаний не подтвердились

По его словам, данные Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) их не подтвердили, проанализировав сигналы со своих 25 станций.

5 октября в провинции Семнан произошло землетрясение магнитудой 4,5. После этого западные и израильские аналитики заподозрили Иран в проведении подземного испытания ядерного оружия.

