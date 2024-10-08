Постпред РФ заявил, что сообщения о проведении Ираном ядерных испытаний не подтвердились
В октябре в провинции Семнан в Иране произошло землетрясение, которое связывали с ядерными испытаниями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
По его словам, данные Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) их не подтвердили, проанализировав сигналы со своих 25 станций.
5 октября в провинции Семнан произошло землетрясение магнитудой 4,5. После этого западные и израильские аналитики заподозрили Иран в проведении подземного испытания ядерного оружия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru