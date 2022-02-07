Глава Еврокомиссии сообщила о переговорах с США о поставках газа
«Газпром» не заинтересован в увеличении поставок газа в Европу, поэтому ЕС уже ведет переговоры о поставках с США и другими странами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.
По ее словам, существуют признаки того, что Москва продолжает использовать газ для оказания политического давления.
Она отметила, что Европа сотрудничает с США в данном вопросе для энергетической безопасности региона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вопрос увеличения поставок российского газа в Венгрию находится в стадии обсуждения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,0 млн+172 тыс. / сут.
Умерли
336 тыс.+609 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+55 683 / сут.
- Глава Еврокомиссии сообщила о переговорах с США о поставках газа
- Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным
- Кабмин одобрил законопроект по расширению налога на дополнительный доход
- Саночница Демченко перевернулась во время заезда
- «Дикого Армана» обвинили в похищение 24 человек при беспорядках в Казахстане
- В Минпросвещения призвали восстановить уволенную из-за Хармса учительницу
- ФРГ рассмотрит все возможные санкции в случае агрессии РФ против Украины
- Австрия выделит €2,5 млн на гуманитарную помощь в Донбассе
- СМИ: Макрон вылетел на встречу с Путиным с небольшим опозданием
- На незаконно помогавшую искать собаку судью в Новосибирской области заведут дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru