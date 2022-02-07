Глава Еврокомиссии сообщила о переговорах с США о поставках газа

«Газпром» не заинтересован в увеличении поставок газа в Европу, поэтому ЕС уже ведет переговоры о поставках с США и другими странами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

По ее словам, существуют признаки того, что Москва продолжает использовать газ для оказания политического давления.