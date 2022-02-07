Глава Еврокомиссии сообщила о переговорах с США о поставках газа

«Газпром» не заинтересован в увеличении поставок газа в Европу, поэтому ЕС уже ведет переговоры о поставках с США и другими странами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

По ее словам, существуют признаки того, что Москва продолжает использовать газ для оказания политического давления.

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Она отметила, что Европа сотрудничает с США в данном вопросе для энергетической безопасности региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вопрос увеличения поставок российского газа в Венгрию находится в стадии обсуждения.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазСШАЕвросоюз
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