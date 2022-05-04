СМИ: Частные НПЗ в Китае скупают российскую нефть
Частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая увеличили объемы закупок российской нефти после введения санкций против РФ. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Китае.
Частные компании закупают топливо из-за отказа от этой процедуры государственных трейдеров. Риски госкомпаний связаны со вторичными санкциями, поэтому они передают свои квоты частным компаниям.
По данным FT, частные игроки не обнародуют данные о сделках с российскими поставщиками после начала военной спецоперации РФ на Украине, чтобы не привлекать к себе внимание чиновников США.
Участники рынка отмечали, что российская нефть торгуется со значительным дисконтом, но в Китае есть сложности, связанные с платежами и страхованием отгрузок.
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