СМИ: Частные НПЗ в Китае скупают российскую нефть

Частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая увеличили объемы закупок российской нефти после введения санкций против РФ. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Китае.

Частные компании закупают топливо из-за отказа от этой процедуры государственных трейдеров. Риски госкомпаний связаны со вторичными санкциями, поэтому они передают свои квоты частным компаниям.

По данным FT, частные игроки не обнародуют данные о сделках с российскими поставщиками после начала военной спецоперации РФ на Украине, чтобы не привлекать к себе внимание чиновников США.

Участники рынка отмечали, что российская нефть торгуется со значительным дисконтом, но в Китае есть сложности, связанные с платежами и страхованием отгрузок.

