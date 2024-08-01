Постпред: Иран оставляет за собой право на самооборону

Иран оставляет за собой право на самооборону, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда Исламской республики при ООН Амира Саида Ирвани.

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По его словам, это необходимо с тем, чтобы отреагировать на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Реакция «на это террористическое преступное деяние», по словам Ирвани, последует «тогда, когда мы посчитаем это необходимым и уместным».

Ранее верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство Хании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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