Постпред: Иран оставляет за собой право на самооборону
1 августа 202403:01
Иран оставляет за собой право на самооборону, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда Исламской республики при ООН Амира Саида Ирвани.
По его словам, это необходимо с тем, чтобы отреагировать на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Реакция «на это террористическое преступное деяние», по словам Ирвани, последует «тогда, когда мы посчитаем это необходимым и уместным».
Ранее верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство Хании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru