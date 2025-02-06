Гренландская партия инициирует референдум о независимости
Гренландская партия Siumut, входящая в правящую коалицию страны, анонсировала проведение референдума о независимости в марте 2025 года. Это решение было принято после выборов, назначенных на 11 марта.
Представитель партии Дорис Йенсен заявила, что референдум будет организован на основе закона 2009 года, который предоставляет Гренландии право на увеличение автономии, включая возможность вести переговоры о полной независимости.
Она подчеркнула, что пока Гренландия не получит статус независимого государства, ее возможности участвовать в международных переговорах будут ограничены.
Решение о проведении референдума о независимости Гренландии было принято на фоне растущего интереса со стороны США к этой территории в Арктике, передает «Радиоточка НСН».
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