Гренландская партия инициирует референдум о независимости

Гренландская партия Siumut, входящая в правящую коалицию страны, анонсировала проведение референдума о независимости в марте 2025 года. Это решение было принято после выборов, назначенных на 11 марта.

Представитель партии Дорис Йенсен заявила, что референдум будет организован на основе закона 2009 года, который предоставляет Гренландии право на увеличение автономии, включая возможность вести переговоры о полной независимости.