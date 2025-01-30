Поставлявшую оружие из США в Россию группировку обезвредили в Киргизии
Киргизские силовики обезвредили группировку, которая занималась поставками огнестрельного оружия из США в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
В ведомстве указали, что членами транснациональной группировки был налажен «устойчивый канал незаконного оборота и контрабанды» огнестрельного оружия, боеприпасов и военного обмундирования.
«С 2022 года по настоящее время... через Киргизию в Россию были перенаправлены более 300 единиц огнестрельного оружия... основными клиентами являлись представители криминалитета», - говорится в сообщении.
Ранее в городе Рыльске Курской области бойцы отряда «БАРС-Курск» совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемого в краже оружия и военного имущества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru