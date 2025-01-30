Поставлявшую оружие из США в Россию группировку обезвредили в Киргизии

В ведомстве указали, что членами транснациональной группировки был налажен «устойчивый канал незаконного оборота и контрабанды» огнестрельного оружия, боеприпасов и военного обмундирования.

«С 2022 года по настоящее время... через Киргизию в Россию были перенаправлены более 300 единиц огнестрельного оружия... основными клиентами являлись представители криминалитета», - говорится в сообщении.

Ранее в городе Рыльске Курской области бойцы отряда «БАРС-Курск» совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемого в краже оружия и военного имущества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

