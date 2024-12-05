В Италии задержали монахиню по делу о связях с мафией

Итальянская правоохранительные органы провели крупную операцию против одного из кланов мафиозной группировки «Ндрангета», в ходе которой были задержаны 25 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего Фингвардией в провинции Брешия полковника Франческо Мачерони.

Среди задержанных оказались двое местных политиков, а также монахиня, которая, как утверждается, поддерживала связь между членами банды и их осужденными соратниками.