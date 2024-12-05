В Италии задержали монахиню по делу о связях с мафией

Итальянская правоохранительные органы провели крупную операцию против одного из кланов мафиозной группировки «Ндрангета», в ходе которой были задержаны 25 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего Фингвардией в провинции Брешия полковника Франческо Мачерони.

Среди задержанных оказались двое местных политиков, а также монахиня, которая, как утверждается, поддерживала связь между членами банды и их осужденными соратниками.

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По данным следствия, монахиня выполняла поручения и передавала сообщения заключенным, однако финансовая выгода в этих действиях исключалась. Как уточнили правоохранители, взаимодействие строилось на взаимных услугах. В ходе операции под домашний арест помещены двое фигурантов, включая монахиню. Помимо этого, конфисковано имущество на сумму €1,8 млн. Параллельно в результате действий карабинеров арестовано еще восемь подозреваемых.

Правоохранители заявили, что группировка создала «филиал» в провинции Брешия, занимавшийся типичными для мафии преступлениями — отмыванием денег, вымогательством, ростовщичеством, торговлей оружием и наркотиками. Также установлены связи между членами клана и местными политиками, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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