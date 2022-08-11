Поставки по «Дружбе» в Чехию восстановлены не будут

Банк России не поддержал введение дополнительного подтверждения переводов свыше десяти тысяч рублей СМИ: Инвесторы разрешили Украине заморозить выплаты по внешнему долгу МАГАТЭ подтвердило участие главы агентства в заседании Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС Нэнси Пелоси объяснила цель визита делегации конгресса США на Тайвань Индийские медики выявили новый вариант коронавируса штамма «омикрон»