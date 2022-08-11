Поставки по «Дружбе» в Чехию восстановлены не будут

Поставки ресурса по нефтепроводу «Дружба» в Чехию восстановлены не будут, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на официального представителя компании-оператора словацкой части «Дружбы» Transpetrol Линду Вашковичову.

Белоруссия приостановила работу одной из веток нефтепровода «Дружба»

«Поставка нефти в Чехию возобновлена не будет», — заявила она.

Ранее советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил о возобновлении прокачки нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии.

Напомним, несколько дней назад оператор системы магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти.

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ФОТО: РИА Новости//Егор Еремов
ТЕГИ:Нефтепровод
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