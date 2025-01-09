Поставки газа из Азербайджана в Болгарию приостановлены на несколько дней
Поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию были приостановлены на несколько дней по техническим причинам, сообщили в государственной компании «Булгаргаз».
В уведомлении от поставщика, полученном 6 января 2025 года, говорится, что поставки прекратились с 7 января. Ожидается, что поставки возобновятся 11 января.
Компания отметила, что благодаря соглашению с турецкой компанией BOTAŞ, Болгария сумела обеспечить нужные объемы газа, что позволило поддержать стабильность на газовом рынке региона.
Ранее Болгария отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях, что привело к нарушению обязательств по договору с «Газпромом». В настоящее время половину потребностей в газе Болгария обеспечивает через Трансадриатический газопровод (TAP) и Интерконнектор с Грецией (IGB), другую часть — через российские поставки с участием Турции и Греции, передает «Радиоточка НСН».
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