Поставки газа из Азербайджана в Болгарию приостановлены на несколько дней

Поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию были приостановлены на несколько дней по техническим причинам, сообщили в государственной компании «Булгаргаз».

В уведомлении от поставщика, полученном 6 января 2025 года, говорится, что поставки прекратились с 7 января. Ожидается, что поставки возобновятся 11 января.