Поставки газа из Азербайджана в Болгарию приостановлены на несколько дней

Поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию были приостановлены на несколько дней по техническим причинам, сообщили в государственной компании «Булгаргаз».

В уведомлении от поставщика, полученном 6 января 2025 года, говорится, что поставки прекратились с 7 января. Ожидается, что поставки возобновятся 11 января.

Болгария предупредила о возможной остановке транзита российского газа

Компания отметила, что благодаря соглашению с турецкой компанией BOTAŞ, Болгария сумела обеспечить нужные объемы газа, что позволило поддержать стабильность на газовом рынке региона.

Ранее Болгария отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях, что привело к нарушению обязательств по договору с «Газпромом». В настоящее время половину потребностей в газе Болгария обеспечивает через Трансадриатический газопровод (TAP) и Интерконнектор с Грецией (IGB), другую часть — через российские поставки с участием Турции и Греции, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазАзербайджанБолгария

Горячие новости

Все новости

партнеры