Посольство Венесуэлы в США полностью прекратило работу
Посольство Венесуэлы в США объявило о полном прекращении своей работы с 5 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии.
«Информируем венесуэльское сообщество в США и общественность в целом о том, что посольство Венесуэлы в США и все его должностные лица официально прекратили свою деятельность в четверг, 5 января 2023 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о прекращении венесуэльского посольства было принято большинством депутатов Национальной ассамблеи страны в связи с ликвидацией правительства под руководством Хуана Гуайдо.
В конце декабря оппозиционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за ликвидацию «временного правительства» Гуайдо. По мнению депутатов, структура не выполняет своих задач.
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