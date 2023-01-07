Посольство Венесуэлы в США полностью прекратило работу

«Информируем венесуэльское сообщество в США и общественность в целом о том, что посольство Венесуэлы в США и все его должностные лица официально прекратили свою деятельность в четверг, 5 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о прекращении венесуэльского посольства было принято большинством депутатов Национальной ассамблеи страны в связи с ликвидацией правительства под руководством Хуана Гуайдо.

В конце декабря оппозиционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за ликвидацию «временного правительства» Гуайдо. По мнению депутатов, структура не выполняет своих задач.

