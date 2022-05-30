Посольство в ЦАР опровергло информацию об убийстве российских наёмников
Российское посольство в ЦАР назвало «несоответствующей действительности» появившуюся в СМИ информацию об убийстве в этой стране сотрудников российской частной охранной компании (ЧВК), сообщает РИА Новости.
В дипведомстве отметили, что, вероятнее всего, это вброс от оппозиции, сделанный «с целью дестабилизации ситуации в стране».
Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что двое сотрудников российской ЧВК «Вагнер» были убиты в ЦАР в результате нападения, которое произошло в районе селения Джуве в префектуре Ухам-Пенде.
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