Посольство в ЦАР опровергло информацию об убийстве российских наёмников

В дипведомстве отметили, что, вероятнее всего, это вброс от оппозиции, сделанный «с целью дестабилизации ситуации в стране».

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что двое сотрудников российской ЧВК «Вагнер» были убиты в ЦАР в результате нападения, которое произошло в районе селения Джуве в префектуре Ухам-Пенде.

