Посольство в Пакистане подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета

Двое граждан России, находившихся на борту разбившегося в Пакистане вертолёта, погибли. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель посольства РФ в Исламабаде.

СМИ: Архангельский депутат Сметанин погиб в авиакатастрофе в Архангельской области

«Гибель обоих россиян подтверждена», - указал пресс-атташе Игорь Колесников.

Ранее телеканал Geo TV сообщил, что вертолёт Ми-8 с российским экипажем потерпел крушение рядом с нефтяной вышкой в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Местные власти уточнили, что в результате происшествия погибли шесть человек, ещё девять пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:КрушениеПакистанМи-8Вертолет

Горячие новости

Все новости

партнеры