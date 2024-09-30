Посольство в Пакистане подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета
30 сентября 202418:06
Двое граждан России, находившихся на борту разбившегося в Пакистане вертолёта, погибли. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель посольства РФ в Исламабаде.
«Гибель обоих россиян подтверждена», - указал пресс-атташе Игорь Колесников.
Ранее телеканал Geo TV сообщил, что вертолёт Ми-8 с российским экипажем потерпел крушение рядом с нефтяной вышкой в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Местные власти уточнили, что в результате происшествия погибли шесть человек, ещё девять пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru