Посольство Украины спутало депортацию польских евреев и крымских татар

Украинское посольство в США выдало фотографию депортации польских евреев за кадр депортации крымских татар в 1944 году. Об этом сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

18 мая - день памяти жертв депортации крымских татар. В 1941–1944 годах из Крыма были выселены более 277 тысяч человек, среди которых кроме крымских татар были также армяне, болгары, греки, немцы и итальянцы. Посольство Украины в публикации к этой дате использовало фото депортации евреев из польского гетто. Снимок взят из архива Мемориального музея холокоста США, передает РЕН ТВ.

«„Депортация крымских татар 1944 года“ — это фотография евреев из Лодзинского гетто», — цитирует Ura.ru сообщение представителей российской дипмиссии на официальной странице в Twitter.

Ранее глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров в эфире НСН призвал президента Украины Владимира Зеленского не политизировать трагическую дату и заверил его, что в «освобождении от оккупации» крымские татары не нуждаются.

