Посольство США в Вануату получило повреждения из-за землетрясения

Здание посольства США в Вануату повреждено после землетрясения. Об этом сообщили в американской дипмиссии в Порт-Морсби — столице Папуа-Новой Гвинеи.

Ранее Геологическая служба США зафиксировала у берегов Вануату землетрясение магнитудой 7,3. На фоне толчков объявлялась угроза цунами.

«Посольству США в Порт-Морсби известно о недавнем землетрясении в Порт-Вила, Вануату. Посольство США в Порт-Вила получило серьезные повреждения», — говорится в сообщении дипведомства в соцсети X.

Посольство в Вануату закрыли «до дальнейшего уведомления».

Накануне землетрясение магнитудой 5 произошло в акватории Тихого океана у побережья Камчатки, в Петропавловск-Камчатском городском округе ощущались толчки до трех баллов, напоминает «Свободная пресса».

