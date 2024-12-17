Посольство США в Вануату получило повреждения из-за землетрясения
Здание посольства США в Вануату повреждено после землетрясения. Об этом сообщили в американской дипмиссии в Порт-Морсби — столице Папуа-Новой Гвинеи.
Ранее Геологическая служба США зафиксировала у берегов Вануату землетрясение магнитудой 7,3. На фоне толчков объявлялась угроза цунами.
«Посольству США в Порт-Морсби известно о недавнем землетрясении в Порт-Вила, Вануату. Посольство США в Порт-Вила получило серьезные повреждения», — говорится в сообщении дипведомства в соцсети X.
Посольство в Вануату закрыли «до дальнейшего уведомления».
Накануне землетрясение магнитудой 5 произошло в акватории Тихого океана у побережья Камчатки, в Петропавловск-Камчатском городском округе ощущались толчки до трех баллов, напоминает «Свободная пресса».
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