Посольство Словении в Киеве лишили флага из-за его сходства с триколором РФ
Посольство Словении в Киеве лишилось флага из-за его сходства с российским триколором. Об этом сообщает Словенское агентство печати, ссылаясь на временного поверенного в делах страны на Украине Боштьяна Лесьяка.
По словам Лесьяка, по прибытии в Киев он поднял словенский флаг перед посольством.
«Мы с гордостью подняли словенский и европейский флаги, они красиво развевались на ветру», — рассказал поверенный.
Однако спустя два дня ветер стих и флаги опустились; триколор Словении с гербом стал напоминать флаг России.
Отмечается, что позже к Лесьяку обратили украинские силовики, попросив временно снять словенский флаг, «потому что он слишком похож на российский», пишет Ura.ru. Сегодня флаг перед входом в словенское посольство отсутствует.
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