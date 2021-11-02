Посольство: Россияне не пострадали при взрывах в Кабуле

Ранее СМИ сообщили о взрыве и стрельбе у военного госпиталя в центре Кабула. По словам очевидцев, атаку совершил террорист-смертник. Позже появилась информация о втором взрыве. Как отмечает агентство Asvaka, пострадали три человека.

В посольстве уточнили, что взрыв произошел в районе Вазир-Акбар-Хан в центре афганской столицы, в котором, помимо госпиталя, находятся иностранные дипмиссии.

«По некоторым данным, это смертник. Сейчас там стрельба, есть данные о втором взрыве. Российские граждане не пострадали», — сообщили в диппредставительстве.

Отмечается, что инцидент произошел далеко от российского посольства, сотрудники дипмиссии находятся в безопасности.

