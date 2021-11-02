Посольство: Россияне не пострадали при взрывах в Кабуле
Россияне не пострадали в результате взрывов и стрельбы в Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в афганской столице.
Ранее СМИ сообщили о взрыве и стрельбе у военного госпиталя в центре Кабула. По словам очевидцев, атаку совершил террорист-смертник. Позже появилась информация о втором взрыве. Как отмечает агентство Asvaka, пострадали три человека.
В посольстве уточнили, что взрыв произошел в районе Вазир-Акбар-Хан в центре афганской столицы, в котором, помимо госпиталя, находятся иностранные дипмиссии.
«По некоторым данным, это смертник. Сейчас там стрельба, есть данные о втором взрыве. Российские граждане не пострадали», — сообщили в диппредставительстве.
Отмечается, что инцидент произошел далеко от российского посольства, сотрудники дипмиссии находятся в безопасности.
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