Посольство России в ЦАР ведет проверку информации о гибели трех россиян

Российское посольство в Центрально-Африканской Республике проверяет информацию о возможной гибели трех россиян на северо-западе страны, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в ЦАР.

Олигархи и торговцы оружием. Кому нужна российская военная база в ЦАР

Пока данная информация не подтверждается. Отмечается, что российская миссия проверяет поступившую информацию.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что трое россиян и двое местных сотрудников правоохранительных органов погибли в результате взрыва самодельного устройства во время движения армейской колонны по дороге между городами Берберати и Буар в 400 км от Банги.

Ранее президент Академии геополитических проблем в эфире НСН высказался против создания российской военной базы в Центрально-Африканской Республике.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: youtube.com/MINUSCA
ТЕГИ:ВзрывГибельЦАР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры