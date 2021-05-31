Посольство России в ЦАР ведет проверку информации о гибели трех россиян

Пока данная информация не подтверждается. Отмечается, что российская миссия проверяет поступившую информацию.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что трое россиян и двое местных сотрудников правоохранительных органов погибли в результате взрыва самодельного устройства во время движения армейской колонны по дороге между городами Берберати и Буар в 400 км от Банги.

Ранее президент Академии геополитических проблем в эфире НСН высказался против создания российской военной базы в Центрально-Африканской Республике.

