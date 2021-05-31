Посольство России в ЦАР ведет проверку информации о гибели трех россиян
Российское посольство в Центрально-Африканской Республике проверяет информацию о возможной гибели трех россиян на северо-западе страны, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в ЦАР.
Пока данная информация не подтверждается. Отмечается, что российская миссия проверяет поступившую информацию.
Ранее Agence France-Presse сообщило, что трое россиян и двое местных сотрудников правоохранительных органов погибли в результате взрыва самодельного устройства во время движения армейской колонны по дороге между городами Берберати и Буар в 400 км от Банги.
Ранее президент Академии геополитических проблем в эфире НСН высказался против создания российской военной базы в Центрально-Африканской Республике.
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