Олигархи и торговцы оружием. Кому нужна российская военная база в ЦАР

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что Министерства обороны ЦАР и России продолжают работу по созданию военной базы в его стране. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов в эфире НСН высказал мнение, что у России нет интересов в ЦАР.

«Я считаю, что военная база в ЦАР России абсолютно не нужна. Ведь, когда создается военный объект, то он нацелен на обеспечение безопасности своей страны или союзной. ЦАР не является для нас союзником, и интересы у России там, да и в целом в Африке, пока, минимальны. Есть интересы только у частных олигархических корпораций и, именно они спровоцировали форум «Россия – Африка». Но для российского народа военное присутствие там совершенно не нужно», - сказал Ивашов.

Он считает, что у России есть куда более выгодные и дружественные территории для размещения военных объектов.