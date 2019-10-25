Олигархи и торговцы оружием. Кому нужна российская военная база в ЦАР
Президент Академии геополитических проблем в эфире НСН высказался против создания российской военной базы в Центрально-Африканской Республике.
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что Министерства обороны ЦАР и России продолжают работу по созданию военной базы в его стране. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».
Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов в эфире НСН высказал мнение, что у России нет интересов в ЦАР.
«Я считаю, что военная база в ЦАР России абсолютно не нужна. Ведь, когда создается военный объект, то он нацелен на обеспечение безопасности своей страны или союзной. ЦАР не является для нас союзником, и интересы у России там, да и в целом в Африке, пока, минимальны. Есть интересы только у частных олигархических корпораций и, именно они спровоцировали форум «Россия – Африка». Но для российского народа военное присутствие там совершенно не нужно», - сказал Ивашов.
Он считает, что у России есть куда более выгодные и дружественные территории для размещения военных объектов.
«Почему, когда нам предлагал Йемен в период сомалийского пиратства взять под контроль их военные объекты, которые ранее контролировал Советский Союз (выход из Красного моря в Индийский океан через Аденский залив), мы от этого отказались? Это, действительно, стратегическая позиция, через которую Россия могла влиять даже на мировую ситуацию. На мой взгляд, если где-то и развертывать военные базы, то в наших содружественных странах и там, где есть общероссийский интерес. Например, в Иране можно усилить наше военное присутствие. Во Вьетнаме была мощная база, и Вьетнам предлагал нам не уходить. А вот в ЦАР я абсолютно не вижу смысла», - считает президент Академии геополитических проблем.
Президент ЦАР отметил, что его страна заинтересована также в поставках российского оружия, и обратился к Москве с просьбой направить новые партии вооружения. РФ уже передала Центрально-Африканской Республике первую партию стрелкового вооружения из 5 тысяч единиц.
Военный эксперт при этом также отметил, что заинтересантами в строительстве российской военной базы являются продавцы оружия.
«А кто заинтересован [в строительстве военной базы]? Те, кто торгует оружием. Больше нам продавать в Африке нечего. Это частные транснационального характера компании. Также, возможно, они видят, что можно в Африку зайти и там какие-то редкоземельные элементы или еще что-то добывать. Но мы туда пойдем и людьми своими жертвовать будет. Ведь туда уже юридически непризнанные частные подразделения направляем. Только для того, чтобы вырастить еще одного олигарха», - пояснил свою позицию собеседник.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что открытие Россией новых военных баз – логичное решение, с учетом их количества у США.
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