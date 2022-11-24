Посольство РФ заявило о враждебном курсе США из-за действий ЦРУ

Так российское диппредставительство отреагировало на публикацию в The Wall Street Journal, в которой приведены слова заместителя директора американского разведывательного ведомства Дэвида Марлоу. По его словам, в ЦРУ ищут недовольных проведением спецоперации на Украине россиян по всему миру. Ведомство предлагает им сотрудничество.

«Чиновник открыто признал, что спецслужба ведет поиск потенциальных агентов среди россиян по всему миру. Более того, призвал наших граждан к взаимовыгодному сотрудничеству», — заявили в посольстве РФ в США.

Дипломаты не исключили, что Марлоу данными словами хочет убедить Конгресс увеличить бюджет ЦРУ.

Сотрудничество с ЦРУ и с любой другой иностранной спецслужбой попадает под действие статьи 275 УК РФ «Государственная измена», по ней предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

