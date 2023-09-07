Посольство РФ в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС

В сообщении говорится, что распространяемая в СМИ информация на самом деле касается сувенирной продукции.

«В Претории в ходе протокольного мероприятия одному из участников вечера была преподнесена «сувенирная банкнота стран БРИКС... Это исключительно частная инициатива, не отражающая решений «пятёрки», – уточняется в сообщении.

В посольстве добавили, что сувенирная банкнота была изготовлена во Владимире ОАО «Киржачская типография» в преддверии саммита организации в Йоханнесбурге, который прошёл 22-24 августа.

Ранее государственная телерадиокомпания Ирана заявила, что чрезвычайный и полномочный посол РФ в ЮАР Илья Рогачёв показал первый вариант единой валюты межгосударственного объединения БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

