Посольство РФ в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС
Российское посольство в ЮАР в своём Telegram-канале опровергло информацию о презентации главой российской дипмиссии в Претории образца единой банкноты стран-членов БРИКС.
В сообщении говорится, что распространяемая в СМИ информация на самом деле касается сувенирной продукции.
«В Претории в ходе протокольного мероприятия одному из участников вечера была преподнесена «сувенирная банкнота стран БРИКС... Это исключительно частная инициатива, не отражающая решений «пятёрки», – уточняется в сообщении.
В посольстве добавили, что сувенирная банкнота была изготовлена во Владимире ОАО «Киржачская типография» в преддверии саммита организации в Йоханнесбурге, который прошёл 22-24 августа.
Ранее государственная телерадиокомпания Ирана заявила, что чрезвычайный и полномочный посол РФ в ЮАР Илья Рогачёв показал первый вариант единой валюты межгосударственного объединения БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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