Силуанов: Страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу
Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN заявил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчётной единицы.
По его словам, речь не идёт об аналоге используемого в Евросоюзе евро. Эта расчётная единица рассматривается, как альтернатива доллару США
«Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчётная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам», - сказал Силуанов.
Российский министр добавил, что общая расчётная единица позволит странам БРИКС «не зависеть от единой валюты или центра, осуществляющего эмиссию этих денежных знаков».
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал отказаться от доллара США в международной торговле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России потребовали отменить концерт Ани Лорак в Подмосковье
- Глава испанской федерации футбола извинился за то, что поцеловал футболистку
- Собянин поздравил жителей столицы с Днем государственного флага
- Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии
- Тимати заявил о желании приобрести сеть Domino's Pizza в России
- В Подмосковье назвали лучшие школы региона
- Силуанов: Страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу
- АвтоВАЗ начнет производство Lada Aura в 2024 году
- Политолог назвал условие переговоров России и США о мире на Украине
- Суд вынес приговор дезинсектору по делу об смертельном отравлении семьи арбузом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru