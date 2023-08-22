Силуанов: Страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу

По его словам, речь не идёт об аналоге используемого в Евросоюзе евро. Эта расчётная единица рассматривается, как альтернатива доллару США

«Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчётная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам», - сказал Силуанов.

Российский министр добавил, что общая расчётная единица позволит странам БРИКС «не зависеть от единой валюты или центра, осуществляющего эмиссию этих денежных знаков».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал отказаться от доллара США в международной торговле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

