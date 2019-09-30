Посольство РФ в Осло назвало фейком новость о высадке спецназа в Норвегии

Посольство РФ в Осло опровергло информацию о том, что российские спецназовцы были замечены на материковой части Норвегии, а также на архипелаге Шпийберген. В дипведомстве назвали сведения фейком и провокацией. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

«Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — цитирует сообщение РИА ФАН.

Также дипломаты отметили, что расценивают новость как вброс и «неуклюжую попытку» найти оправдание росту трат страны на оборону, сообщает Москва 24.

Ранее издание Aldrimer.no писало, что на архипелаге Шпицберген и на материковой части Норвегии были замечены российские спецназовцы, ведущие разведдеятельность, напоминают Argumenti.ru. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал новость провокацией.

