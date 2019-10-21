Посольство РФ в Ливане призывает россиян ограничить перемещения по стране
Посольство РФ в Ливане предупредило россиян о возможных опасностях при перемещениях по стране в связи с беспорядками. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, посольство призывает избегать толп людей и следовать рекомендациям местной службы безопасности. Отмечается, что консульский отдел посольства продолжает работу в обычном режиме.
В Ливане беспорядки начались 17 октября. Полицейские для разгона митингующих применяют резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По данным агентства, протесты вызваны решением властей страны ввести налог на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp ($6 в месяц), а также налог на табачную продукцию (около $1,3 за импортную пачку, $0,5 - за местную). Кроме того, в Ливане планируют увеличить НДС до 15% к 2022 году.
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