США ввели санкции против ливанского банка

Власти Соединенных штатов ввели санкции в отношении крупного банка Ливии Jammal Trust Bank. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского Минфина.

Причиной такого решения называется оказание финансовой поддержки банком ливанскому шиитскому движению "Хезболлах", которое находится в «черном списке» США.

Отмечается, что еще три страховые компании, которые подозреваются США в связи с банком, попали под санкции. Для этих компаний теперь запрещено вести бизнес в США.



