Посольство РФ в Конго опровергло государственный переворот в стране
Публикации СМИ о том, что в Республике Конго произошел государственный переворот, являются фейковыми, сообщили ТАСС в российском посольстве в стране.
В правительстве Демократической Республики Конго (ДР Конго) также заявили, что сообщения о военном перевороте не соответствуют действительности.
Министр коммуникации и спикер кабинета министров Тьери Мунгалла назвал сообщения о перевороте ложью. По его словам, ситуация в стране и в столице Браззавиле спокойная.
В Габоне 30 августа произошел военный переворот. Мятежники пообещали провести демократизацию государственных институтов, отмечают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru