Посольство РФ в Конго опровергло государственный переворот в стране

В правительстве Демократической Республики Конго (ДР Конго) также заявили, что сообщения о военном перевороте не соответствуют действительности.

Министр коммуникации и спикер кабинета министров Тьери Мунгалла назвал сообщения о перевороте ложью. По его словам, ситуация в стране и в столице Браззавиле спокойная.

В Габоне 30 августа произошел военный переворот. Мятежники пообещали провести демократизацию государственных институтов, отмечают «Известия».

