Посольство РФ в Бангладеш рекомендовало россиянам покинуть страну

В тексте сообщения уточняется, что в связи с возможным продолжением протестов из-за формирования в стране переходного правительства гражданам РФ рекомендовано уехать из страны.

Посольство также призвало соблюдать личную безопасность, избегать мест скопления людей и проведения акций протеста. В частности, в дипмиссии порекомендовали всегда носить с собой заряженный мобильный телефон, воду и медикаменты.

Ранее стало известно, что участники беспорядков в Бангладеш захватили территорию тюрьмы округа Шерпур на севере страны и устроили там пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



