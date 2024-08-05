Посольство РФ в Бангладеш рекомендовало россиянам покинуть страну
Посольство России в Дакке рекомендовало россиянам по возможности покинуть Бангладеш и вернуться на родину, сообщили в Telegram-канале диппредставительства.
В тексте сообщения уточняется, что в связи с возможным продолжением протестов из-за формирования в стране переходного правительства гражданам РФ рекомендовано уехать из страны.
Посольство также призвало соблюдать личную безопасность, избегать мест скопления людей и проведения акций протеста. В частности, в дипмиссии порекомендовали всегда носить с собой заряженный мобильный телефон, воду и медикаменты.
Ранее стало известно, что участники беспорядков в Бангладеш захватили территорию тюрьмы округа Шерпур на севере страны и устроили там пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru