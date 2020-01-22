В России приступили к разработке вакцины от китайского коронавируса
В России создадут вакцину от нового китайского коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве РФ. Работа по его созданию уже началась и завершится примерно через полгода, пишут «Известия».
По данным издания, эта работа потребует немалых вложений.
Замглавы Минздрава Сергей Краевой сообщил, что помощь в получении биоматериалов россиянам оказывают китайские коллеги.
Ученые утверждают, что дальнейшее поведение вируса непредсказуемо, поэтому возникла необходимость создания вакцины против него, отмечает Ura.ru.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду соберется на экстренное совещание чрезвычайного комитета по теме эпидемии.
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в город Ухань, ставший эпицентром заболевания. Россия действительно может столкнуться с «импортом» китайского вируса в самом скором времени, - подтвердил бывший главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко.
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