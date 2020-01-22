В России приступили к разработке вакцины от китайского коронавируса

В России создадут вакцину от нового китайского коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве РФ. Работа по его созданию уже началась и завершится примерно через полгода, пишут «Известия».

По данным издания, эта работа потребует немалых вложений.

Замглавы Минздрава Сергей Краевой сообщил, что помощь в получении биоматериалов россиянам оказывают китайские коллеги.

Ученые утверждают, что дальнейшее поведение вируса непредсказуемо, поэтому возникла необходимость создания вакцины против него, отмечает Ura.ru.