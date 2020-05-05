Посольство РФ нашло еще четверых российских школьников, которые хотят покинуть США
5 мая 202008:14
Посольство России в США установило контакт с ещё четырьмя российскими школьниками, родители которых хотят вернуть их домой из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов на странице дипведомства в Facebook.
Он также отметил, что работа по установлению местонахождения российских школьников, прибывших в Соединенные Штаты по линии американских образовательных программ, не прекращается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru