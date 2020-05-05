Посольство РФ нашло еще четверых российских школьников, которые хотят покинуть США

Посольство России в США установило контакт с ещё четырьмя российскими школьниками, родители которых хотят вернуть их домой из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов на странице дипведомства в Facebook.

Он также отметил, что работа по установлению местонахождения российских школьников, прибывших в Соединенные Штаты по линии американских образовательных программ, не прекращается.

МИД объявил демарш Госдепу США из-за вывоза российских школьников

По словам Антонова, предполагается, что детей будут вывозить через Нью-Йорк, передает RT.

В конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США дистанцируются от темы возвращения домой российских школьников, которые застряли в Америке.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ШкольникиСшаРоссийское Посольство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры