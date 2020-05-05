Посольство РФ нашло еще четверых российских школьников, которые хотят покинуть США

Посольство России в США установило контакт с ещё четырьмя российскими школьниками, родители которых хотят вернуть их домой из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов на странице дипведомства в Facebook.

Он также отметил, что работа по установлению местонахождения российских школьников, прибывших в Соединенные Штаты по линии американских образовательных программ, не прекращается.