Посольство проверяет информацию о россиянах среди пострадавших в Австрии

Там сообщили, что находятся в контакте с местными властями. Дипломаты проверяют нахождение среди пострадавших граждан России.

На горнолыжном курорте Лех/Цюрс идут поиски около 10 человек, попавших под лавину. Она сошла 25 декабря во второй половине дня. Один человек ранен. Поиски продолжаются при помощи прожекторов.

Ранее в Индии при сходе лавины в Гималаях погибли 26 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

