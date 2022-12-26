Посольство проверяет информацию о россиянах среди пострадавших в Австрии

Российское посольство в Австрии проверяет, есть ли среди пострадавших от схода лавины в федеральной земле Форарльберг россияне, сообщается в заявлении дипмиссии.

Пять человек погибли при сходе лавины в Австрии

Там сообщили, что находятся в контакте с местными властями. Дипломаты проверяют нахождение среди пострадавших граждан России.

На горнолыжном курорте Лех/Цюрс идут поиски около 10 человек, попавших под лавину. Она сошла 25 декабря во второй половине дня. Один человек ранен. Поиски продолжаются при помощи прожекторов.

Ранее в Индии при сходе лавины в Гималаях погибли 26 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЛавинаАвстрия
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