Посольство проверяет информацию о россиянах среди пострадавших в Австрии
Российское посольство в Австрии проверяет, есть ли среди пострадавших от схода лавины в федеральной земле Форарльберг россияне, сообщается в заявлении дипмиссии.
Там сообщили, что находятся в контакте с местными властями. Дипломаты проверяют нахождение среди пострадавших граждан России.
На горнолыжном курорте Лех/Цюрс идут поиски около 10 человек, попавших под лавину. Она сошла 25 декабря во второй половине дня. Один человек ранен. Поиски продолжаются при помощи прожекторов.
Ранее в Индии при сходе лавины в Гималаях погибли 26 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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