Посольство: президент Афганистана убегал с набитыми деньгами машинами
Президент Афганистана Ашраф Гани покидал Кабул вместе с автомобилями, набитыми деньгами. То, что не поместилось в вертолет, осталось в аэропорту, передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.
Пресс-секретарь диппредставительства Никита Ищенко заявил, что Гани заполнил деньгами четыре машины. "Другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", - пояснил Ищенко.
По мнению дипломата, эта ситуация иллюстрирует весь процесс обрушения власти в Афганистане. Ранее в понедельник стало известно, что представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали охранять посольство России в Кабуле вместо афганских военных.
Талибы после захвата власти в Афганистане продолжат распространять свое влияние, а начнут с соседних государств, где не ожидают встретить большого сопротивления, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
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