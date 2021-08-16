Посольство: президент Афганистана убегал с набитыми деньгами машинами

Президент Афганистана Ашраф Гани покидал Кабул вместе с автомобилями, набитыми деньгами. То, что не поместилось в вертолет, осталось в аэропорту, передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.



Пресс-секретарь диппредставительства Никита Ищенко заявил, что Гани заполнил деньгами четыре машины. "Другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", - пояснил Ищенко.