Посольство: Мексика работает над введением безвизового режима с РФ

«Власти Мексики продолжают работу над введением безвизового режима с РФ. Консультации с компетентными органами как в МИДе, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются», — следует из комментария посольства.

Отмечается, что в дипмиссии в настоящее время не могут сообщить, когда восстановится авиасообщение между двумя странами, однако в Мехико надеются в будущем расширить лётную программу.

Напомним, в Мексике был принят один из самых строгих в мире антитабачных законов. До сих пор курить было запрещено только в ресторанах, барах, общественном транспорте и на работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

