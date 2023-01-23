Посольство: Мексика работает над введением безвизового режима с РФ
Власти Мексики ведут консультации с российскими коллегами по организации безвизового режима, сообщают «Известия» со ссылкой на мексиканское посольство в Москве.
«Власти Мексики продолжают работу над введением безвизового режима с РФ. Консультации с компетентными органами как в МИДе, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются», — следует из комментария посольства.
Отмечается, что в дипмиссии в настоящее время не могут сообщить, когда восстановится авиасообщение между двумя странами, однако в Мехико надеются в будущем расширить лётную программу.
Напомним, в Мексике был принят один из самых строгих в мире антитабачных законов. До сих пор курить было запрещено только в ресторанах, барах, общественном транспорте и на работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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