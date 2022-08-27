Мексика за полгода нарастила импорт из России на 20%
Мексика с января по июнь импортировала из России товаров на $1,193 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка Мексики.
По информации регулятора, июнь 2022-го стал вторым в истории месяцем по объему поставок: импорт из РФ превысил $275 млн.
Общий объем ввезенной из России продукции в первом полугодии превысил на 20,85% прошлогодние показатели ($987,6 млн).
РФ поставляет в Мексику удобрения, в том числе азотные и смешанные азотные, фосфорные и калийные. Кроме того, российская сторона импортирует стальной прокат, алюминий и синтетический каучук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru